Действия РФ и поддержка международных партнеров: что обсуждали на конференции YES

В рамках ялтинской европейской стратегии состоялась онлайн дискуссия относительно безопасности Украины и действий международного сообщества.

Главный вопрос — какая цель была у России, когда она перекидывала войска к границе, почему Путин отступил и какова роль единственной позиции Запада в поддержку Украины.

По словам чрезвычайного и полномочного посла Германии Анки Фельдгузен, ситуация на украинской границе сплотила западные государства, но она не уверена, что это конец истории.

— Путин не ожидал такого единства. Он был уверен, что найдет друзей в ЕС. Но этого не произошло, — отметил председатель Наблюдательного совета YES Александр Квасьневский.

Украина просит об оружии, чтобы противостоять России. Германия придерживается политики не отправлять вооружение в страны, которые имеют конфликт, но Берлин улучшает медицинскую службу армии.

Париж готов предоставлять оборонительное оружие, а вот о летальном — речь пока не идет. Канада и Великобритания помогают Украине в учениях.

— Для нас это был тест — как отреагирует международное сообщество. Мы не должны отказываться от учений — военные корабли должны войти в Черное море по графику, — отметила посол Великобритании Мелинда Симмонс.

По мнению Александра Квасневского, нужно искать компромиссы, а двери НАТО и ЕС должны быть открытыми для Украины.

Отношения ЕС с Россией

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что западным странам не стоит ожидать быстрого улучшения отношений с Россией.

Об этом он рассказал на заседании Европарламента и вспомнил ситуацию в Украине.

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