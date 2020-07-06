Для лечения не хватает точек с кислородом: почему в регионах отличается количество больных Covid-19

Великобритания потратила более 10 млн. На исследование влияния Covid-19 на человеческий организм в долговременной перспективе. Полученные результаты используют для разработки новых форм персонализированного лечения.

Кроме того, интересна разница в статистике и продолжительности болезни в разных регионах. В Черкассах более 600 больных и цифра тех, кто выздоровел постепенно подтягивается.

Уже 5 месяцев Украина начинает день со статистики случаев коронавируса. По регионам она существенно отличается. Потому что вирус непредсказуем. Например, Буковина с первых дней среди лидеров по количеству инфицированных. Здесь более 5 тыс. больных и лишь чуть более 2 тыс. выздоровели. Правда, в статистике тех, кто поборол коронавирус, только те, кто дважды получил отрицательный тест ПЦР. Хотя выздороветь, не значит быть здоровым!

Для медиков важнее, чтобы было клиническое выздоровление и меньше тяжелых больных. Говорят, негативное влияние на терапию было, когда власти начали озвучивать препараты, помогающие преодолевать Covid-19.

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Эти же лекарства украинцы сразу массово начали скупать в аптеках. Теперь ситуация понемногу стабилизируется. Черновицкие медики подбирают лечение по протоколу, но все же подчеркивают, что для каждого больного – индивидуальный подход.

Среди лидеров инфицированных коронавирусом и столица. Здесь за весь период пандемии почти 6 тыс. больных и только треть из них выздоровела. Бывали дни, когда тех, кто одолел недуг, в Киеве были единицы.

Но дело не в том, что в столице хуже лечат, здесь не хватало лабораторий и тестировали преимущественно тех, кто с подозрением на коронавирус, а не тех, кто выздоравливал на самоизоляции.

Теперь тестов делают больше, поэтому и количество тех, кто победил коронавирус – статистически увеличится.

В среднем тип пневмоний, который вызывает коронавирус – лечат примерно месяц. Однако, влияние болезни на дальнейшую жизнь ученые еще будут изучать.

К тому же, в последнее время динамика коронавируса в Украине начинает стабилизироваться.

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