Для нас это не имеет никакого значения: Верещук о псевдореферендумах оккупантов

Заявления оккупантов о псевдореферендумах означают усиление санкций против РФ и увеличение военной помощи для украинской армии.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

– Они могут заявлять все, что угодно. Для нас это не имеет никакого значения. А для них – это усиление санкций и увеличение военной помощи для украинской армии, – сказала она.

Верещук призвала украинцев, которые вынужденно находятся на временно оккупированных территориях, не участвовать ни в каких референдумах.

— Игнорировать, не идти, не участвовать в так называемых участковых комиссиях. Вообще игнорировать этот процесс и тем самым помочь армии и себе, – добавила она.

Напомним, что российские марионетки в террористических формированиях “ДНР”, “ЛНР”, а также в Херсонской области планируют провести “референдумы” о “присоединении” к составу государства-агрессора России.

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