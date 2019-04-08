Для изменения места голосования осталось 8 дней – в Госреестре огромные очереди

Второй тур выборов уже официально запланирован на 21 апреля, буквально вчера ЦИК обнародовала официальные результаты первого тура. Поэтому избирателям, которые снова будут голосовать не по месту регистрации, следует поспешить и получить все необходимые документы, чтобы выполнить свой гражданский долг. Факты отправились в столичные отделы реестра и были приятно удивлены очередями уже с самого утра.

Как только официально объявили о втором туре выборов, в отделах регистрации выстроились очереди. Украинцы хотят голосовать, не боятся тратить время и ждать.

Потому что понимают – времени критически мало, всего 8 дней. До первого тура изменить место голосования можно было в течение 3 месяцев.

Некоторые пишут заявление на коленях. Но время от времени эмоции не выдерживают.

Чтобы очередь двигалась быстрее, в отделе реестра добавили руки. Одни принимают заявления сразу по 10-20 штук, другие их обрабатывают. Работают без обеда. Но не уверены, всех ли удовлетворят. Поэтому просят тех, кто может проголосовать по месту регистрации – делать это там.

Читайте: Как голосовать во втором туре выборов не по месту прописки

В регионах ситуация такая же. Под кабинетом отдела реестра избирателей в Ивано-Франковске, в обед уже три десятка человек.

В отделах почти без выходных работают с первого апреля. Продолжат ли рабочее время – пока неизвестно.

Если вы хотите голосовать не по месту регистрации, вам понадобится паспорт, заявление, его можно распечатать с сайта или получить образец уже на месте, где нужно указать желаемый участок или адрес голосования.

К заявлению добавить любой подтверждающий документ – справку с места работы, с места лечения, документ на аренду жилья, билеты на самолет или поезд. И обратиться в отдел реестра избирателей или по месту регистрации, или там, где вы планируете голосовать. Главное, успеть это сделать до 15 апреля.

Напомним, изменить место голосования можно с 8 по 15 апреля, обратившись в Государственный реестр избирателей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.