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Ольга Тетеріна |

До 1 сентября в Украине хотят привить большинство учителей

До 1 сентября большинство педагогических работников должны сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий во время презентации результатов исследования Объяснить 30%: Как украинцы оценивают образование и поступление в условиях пандемии.

— Мы рассчитываем, что большинство педработников будут вакцинированы до 1 сентября, это позволит начать обучение в учебных заведениях без дистанционных процессов. Но все это зависит от эпидемической ситуации, — отметила она.

А что касается возможности привить от Covid-19 детей от 12 лет, то это зависит от решения Министерства здравоохранения. Пока дети не подпадают под вакцинацию.

Однако вакцинация учителей позволит максимально отсрочить дистанционное обучение в школах и университетах. Все будет зависеть от эпидемической ситуации осенью. Но уже сейчас в Минобразования признают, что и в этом году обучение будет проходить в смешанном формате.

Сейчас в Украине начался уже пятый этап вакцинации от коронавируса. С 21 июля все люди старше 18 лет, которые хотят получить прививку, смогут это сделать.

Вакцинироваться можно в ближайшем пункте прививки, в центре массовой вакцинации или же, если люди записаны в очередь как организованный коллектив, может приехать мобильная бригада.

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