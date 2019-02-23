В честь 140 лет со дня рождения Казимира Малевича вышел документальный фильм

Сегодня 140 лет со дня рождения выдающегося уроженца Украины, всемирно известного художника Казимира Малевича.

Этот гениальный художник нашел такие формы живописи, которые перевернули традиционные восприятия реальности. Его формы, цветовые сочетания актуальны сегодня и на много лет вперед.

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Его картина узнаваемая и известная наравне с Джокондой. О Черном квадрате знают даже те, кто не интересуется искусством.

Чтобы открыть миру украинского Малевича, ко дню его рождения вышел совместный с итальянцами документальный фильм Малевич.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что раскрыт секрет Черного квадрата Малевича.

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