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До 600 грн за 1 кг: упадут ли цены на черешню в Украине

В Украине в этом году не будет массовой ранней черешни, потому что мороз и дожди уничтожили значительную часть урожая.

Именно поэтому черешня на столичных рынках – еще дефицит. Есть импортная – греческая или испанская – по 600 грн за 1 кг.

Средняя цена первой мелитопольской ягоды – 220 грн за 1 кг. Однако можно найти по 180 грн или даже 110 грн.

Цены 500 грн или даже 680 грн за 1 кг видели покупатели одесского рынка Привоз. Сейчас цена упала в пять раз, но и это многим не по карману.

Торговцы такую стоимость обосновывают тем, что черешен в этом году очень мало. Дожди с градом выбили плоды именно во время цветения.

В черешневом саду возле Мелитополя, где с более полусотни гектаров можно собрать 1 тыс. т ягоды, из-за апрельских заморозков фермеры рассчитывают хотя бы на четверть от этого объема.

На средние и поздние сорта можно будет надеяться, если погода стабилизируется. Пока прогнозы неутешительные, что может опять же сказаться на цене.

Стоимость клубники в 2021 году

В середине июня ожидают пик клубничного сезона в Украине. Цены могут упасть до 40-50 грн за 1 кг.

Сейчас на прилавках преобладает херсонская клубника.

Какова стоимость клубники в 2021 году, читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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