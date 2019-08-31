До 80 взлетов и посадок за день: как работают авиадиспетчеры

Как работают авиадиспетчеры.

Если пассажиры часто видят летчиков, то работа авиадиспетчеров остается в тени, а вот безопасность полетов значительно зависит именно от них.

С последнего этажа диспетчерской башни аэропорта вид на полосу и перрон терминала. Диспетчеры здесь отвечают за посадку и взлет самолетов, а также за запуск двигателей, буксировку, рулежку к линиям предыдущего старта.

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Ежедневно происходит в среднем 60-80 взлетов и посадок.

Рабочая смена во всех начинается из кабинета врача, без медосмотра нельзя. Далее – инструктаж в специальном кабинете. Здесь авиадиспетчеры встречаются с руководителями полетов, получают всю необходимую информацию для дальнейшей работы и только потом разбегаются по своим местам.

Зона ответственности центра охватывает восемь западных областей. Львовские диспетчеры выходят на связь не только с пилотами, но и с коллегами из разных стран – Беларуси, Польши, Словакии, Румынии, Молдовы и Венгрии. Коммуникация происходит на английском или, иногда, русском языках.

На самом деле работа диспетчеров очень интересная и очень ответственная, не один день в их работе не повторится. Даже если самолеты ежедневно летают по одним и тем же маршрутам, рейсы не будут идентичными.

Напомним, в аэропорту Ливии дрон обстрелял украинский самолет с гуманитаркой.

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