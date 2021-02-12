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До 90 см снега во Львове и БТРы в Ровно: Украину продолжает засыпать снегом

Украину продолжает засыпать снегом, сильные осадки будут фиксировать до вечера субботы. Сейчас циклон больше всего бушует во Львовской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

На Львовщине вообще выпало до 90 см снега. Ситуация на дорогах сложная, дорожники работают в усиленном режиме. Тем временем синоптики обещают значительное похолодание — до -20°C. А еще во Львовской области зафиксировали рекорд — за последние двое суток здесь выпал почти метр снега.

В Ровенской области интенсивность осадков уменьшилась, но из-за порывов ветра ночью на дорогах образовались сугробы. В Ровно на дороги вывели даже военную бронетехнику. БТРами вытаскивали фуры.

Засыпает и Волынь, где выпала месячная норма осадков — на дорогах заносы, часть сел заблокирована. На дистанционное обучение перевели 65 школ области. Из снежного плена спасатели освободили 25 автомобилей, среди них две скорых, почти 20 грузовиков и троллейбусы.

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Между тем на Закарпатье, несмотря на метель и мороз, в основных реках уровень воды продолжает расти. Тиса вблизи города Чоп выходит из берегов. Воды еще двух рек затопили сотни гектаров сельхозугодий.

Из-за гололеда и сильного снегопада ввели ограничения для автобусов и фур в Винницкой области, где действует желтый уровень опасности. А вот Черкассы превратились в сплошной каток после обильных снегопадов и ледяного дождя.

За последние три дня количество травмированных здесь увеличилось вдвое. За сутки примерно полсотни человек попали в травмпункты с переломами рук, ног и плеч.

Сейчас же из-за непогоды в Украине все еще продолжают действовать ограничения на движение грузовиков. Список областей — можно посмотреть в нашем материале.

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