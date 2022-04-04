В Бучу созывают судмедэкспертов со всей Украины для фиксации доказательств зверств РФ

Россию ждет суд – заявляет мир. И этот суд должен пройти в украинских городах, добавляют украинцы. Ибо именно здесь путинская армия совершала бесчеловечные пытки, связывала руки детям и взрослым, насиловала и жгла девушек.

Местная жительница похоронила дочь во дворе. Ее расстреляли только за то, что выглянула из-за ворот, когда шла колонна рашистской техники. Еще одного мужчину замордовали и бросили в колодец, чтобы спрятать преступление. А на обочине лежали тела женщин, которых россияне собирались сжечь. Улицы освобожденной Бучи устланы телами.

У европейских лидеров от этих фотографий и видео настоящий шок. Правозащитники Human Rights Watch уже обнародовали первые отчеты об изнасиловании и расстрелах мирных людей. Министр Кулеба категоричен и призывает партнеров за такие зверства немедленно ввести жесткие санкции и предоставить Украине оружие.

— Если вы не снабдите нас оружием, вы разделите ответственность за российские преступления не только в Бучанской резне, но и за все другие преступления России на оккупированной территории. Дайте нам самолеты, танки, системы противовоздушной обороны, все, что Украина просит для своей защиты, – заявил Кулеба.

А еще Украина ожидает, что Россию наконец-то исключат из всех международных организаций, прежде всего из Совбеза ООН.

— Это абсолютно ненормальная ситуация, когда один из членов Совбеза уничтожает другую учредительницу, то есть Украину, мы ставим этот вопрос, чтобы Россию лишали членства в таких организациях, ей там не место, — говорит заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

Зверства российских оккупантов – это военные преступления, не имеющие срока давности. Поэтому важно все зафиксировать их для будущего трибунала. Самая большая ноша ложится на плечи именно украинских прокуроров и криминалистов. Генпрокурор отчитывается, в Киевской области работают следователи, прокуроры, но масштабы так велики, что сейчас сюда вызывают судмедэкспертов со всей страны.

— Прошу, чтобы всех экспертов перевезли из более-менее спокойных областей в полевые госпитали на Киевщине, потому что это вопрос срочный, вопрос времени, — отметила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Украинский МИД уже обратился и в международный уголовный суд. Их экспертов тоже ждут в Буче для сбора улик. Правозащитники призывают привлекать и криминалистов со всего мира, чтобы фиксация преступлений происходила оперативно и профессионально. Ибо задача для всех – найти не только тех, кто стрелял.

— Здесь важно не только те, кто совершил эти преступления и предоставить им наказание, но и отслеживание цепочки команд, то есть те, кто давали приказы, а также высшее руководство России, которое и развязало эту войну, — заявила глава правления Центра по правам человека Татьяна Печончик.

Преступления в Буче уже называют резней, Сребреницей XX ст. Слишком высокую цену платит Украина, но мир должен наконец-то понять, какие варвары сейчас совершают геноцид против украинцев.

— Есть большая ошибка и Путина, и путинской России, потому что это свидетельство нецивилизации, варварства и дикарства должно показать Западному миру, с кем они действительно имеют дело. Это преступник, который должен быть наказан, — говорит исполнительный директор Украинского хельсинкского союза Александр Павлюченко.

После ухода российских войск из Киевской области ВСУ, правоохранители и представители прессы, зашедшие туда, стали свидетелями зверств российского вторжения в регионе.

На улицах Бучи, Ирпеня, Гостомеля нашли множество тел мирного населения, массовые захоронения гражданских, жилые дома были разграблены, а русская армия покинула трупы своих солдат среди улиц. Читайте Уморить голодом военную машину Путина: как мир отреагировал на Бучанскую резню

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