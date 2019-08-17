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Факты / Видео / Украина

В Киев из Херсона плывет баржа с арбузами и дынями – какие цены за кг

Херсонские фермеры отправили в столичные супермаркеты 500 тонн арбузов и 40 тонн дыни. Третий год подряд бахчевые плывут водой, вверх по Днепру. Кроме качества, обещают уменьшить и цену на арбузы.

В столичных магазинах херсонские арбузы появятся не раньше четверга.

Ориентировочная стоимость – 4 гривны за килограмм арбуза и 12 гривен за килограмм дыни.

В этом году на Херсонщине хороший урожай арбузов. Фермеры начали делать арбузное варенье.

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Не исключено, что в Киев отправят еще одну баржу с арбузами. Впрочем, у аграриев еще есть контракты с другими странами. Если там предложат более высокую цену – херсонские арбузы отправят в Польшу, Великобританию, Германию и страны Балтии.

К слову, ранее Факты ICTV писали, где в Украине выращивают самые вкусные арбузы и дыни и как их выбрать.

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