До последнего не знали! Комментарии пленных и родителей об обмене
В рамках обмена пленными, который проходил между Украиной и так называемыми ЛНР и ДНР вернулись 76 человек.
Процесс происходил на КПВВ Майорском.
Терорестичне формирования “ЛНР” при обмене пленными передало украинской стороне 25 человек и получило взамен 63 человека.
Читайте: Обмен пленными между Украиной, “ДНР” и “ЛНР” начался (ТРАНСЛЯЦИЯ)
2019-12-29
Теги: Обмен пленными, УкраинаЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.