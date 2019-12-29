До последнего не знали! Комментарии пленных и родителей об обмене

В рамках обмена пленными, который проходил между Украиной и так называемыми ЛНР и ДНР вернулись 76 человек.

Процесс происходил на КПВВ Майорском.

Терорестичне формирования “ЛНР” при обмене пленными передало украинской стороне 25 человек и получило взамен 63 человека.

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