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К майским праздникам цены на бензин и дизель могут упасть на 3 грн

Минус три гривны в стоимости литра бензина или дизеля. По прогнозам экспертов уже к майским праздникам — это будет реальностью. Такой результат падения мировых цен на нефть.

Сейчас стоимость тонны, по сравнению с февральскими ценами, опустились в четыре раза и снижение продолжается.

Эксперт топливного рынка Сергей Куюн рассказал, что даже если страны экспортеры нефти договорятся об уменьшении добычи на треть — потребление сократилось больше.

Кроме того, добытое сырье негде хранить. Поэтому его пытаются реализовывать любой ценой.

Надеемся, если такая цена удержится хотя бы месяц, то по моим расчетам цена на бензин может составить 16 грн за литр, а на дизель где-то 15, — Сергей Куюн, эксперт.

 

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