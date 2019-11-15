До врага лишь десятки метров. Как ВСУ держат оборону в Авдеевке

Авдеевская промзона среди тех участков фронта, где расстояние до врага минимальное, к их позициями здесь всего лишь десятки метров.

Но, что там сейчас делается в оккупантов, армейцам слышать плохо. С утра на позиции свирепствует сильный ветер, погода вносит свои коррективы в окопную войну.

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Пробираться сквозь промзону в такую ​​погоду нужно крайне осторожно. Над головой ветер раскачивает бетонные плиты и арматуру. За годы войны от некогда крепкого сооружения остался изуродованный скелет.

Но есть в такой погоде и свой плюс, российские наемники не стреляют. Боятся, что из-за порывов ветра могут попасть по своим же.

Тишина здесь – это когда враг не бьет с тяжелой техники, а насыпает только из стрелкового оружия. Случается такое редко и длится не более двух дней.

Наомним, Москва хочет, чтобы Украина начала переговоры с боевиками “ЛНР” и “ДНР” по внесению правок в закон об особом статусе Донбасса.

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