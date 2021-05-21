До какого колена можно самостоятельно изучить родословную и как это сделать онлайн

Узнать о своем происхождении, откуда ваши прадеды, историю фамилии — это все можно сделать прямо из дома через интернет.

Вячеслав Бутенко в прошлом маркетолог, десять лет работал в IT, уже четыре — профессионально занимается изучением родословных. Свою исследовал до 14 колена.

Чтобы упростить поиски, навыки IT применил в генеалогии и вместе с товарищами создал сводный электронный каталог архивов. А еще онлайн-карту, где можно отследить, где распространена ваша фамилия и сколько есть однофамильцев. Найти ее можно на сайте Рідні.

В сети немало генеалогических сайтов. Едва ли не самый известный Family search, в переводе с английского — поиск семьи. Несколько лет назад ресурс бесплатно выложил сканы архивов со всего мира. Есть здесь и украинские.

В архиве можно найти церковную метрику с датами рождения и смерти своих прадедов и прабабушек в XX в. Поискать информацию можно и на ресурсах стран, под чьим контролем в определенный период была Украина. Оцифровывают и выкладывают в сеть наследие поляки. Есть документы, которые можно найти, к сожалению, только на российских сайтах. В частности, это касается воинов российской армии в Первой мировой.

— Он называется Гвар — это сайт, где можно найти об участниках Первой мировой. А также Память народа — ресурс о Второй мировой, где есть информация об украинцах, — говорит исследователь родословной Виктор Долецкий.

Также можно заказать дела на сайте СБУ. Немало интересного в специальных исторических группах. После исследований в сети придется таки идти в архив.

Долецкий рассказал, что обычно украинские родословные можно исследовать до 7-10 поколения. Есть такое понятие, как генеалогическая стена. В Украине стена лежит на границе XVIII века.

Серьезное исследование может длиться более года и стоить $4-5 тыс., если заказывать его у специалиста. Но люди за такую ​​работу готовы платить. И если раньше искали у себя благородные корни, то сейчас больше хотят узнать о своем происхождении.

Архивы СБУ в отношении крымских татар

В мае архив Службы безопасности Украины опубликовал фотографии крымских татар, расстрелянных за сопротивление большевикам в 1937-1938 годах.

Также публично открыли документы Комитета государственной безопасности СССР о геноциде того времени.

Подробнее о том, какие документы по расстрелам крымских татар можно найти в архивах СБУ, читайте в материале Фактов ICTV.

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