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Факты / Видео / Украина

Удобрения, мыло и пиво: как утилизируют елки в мире и Украине

Елка, что сейчас стоит украшенная гирляндами у вас дома и уже совсем скоро окажется на помойке, может получить новую, совершенно неожиданную жизнь.

Лучше елку отнести в лес. Экоактивисты, которые нашли кладбище вечнозеленых, советуют делать из них шалаши. Это самый простой способ распрощаться с елкой. Впоследствии она перегниет и превратится в удобрение.

Если же есть время и желание, активисты советуют использовать новогоднее дерево для интересного и познавательного хенд-мейда.

В Нидерландах, например, на одной из частных пивоварен новогодние деревья начали использовать для создания специальной серии постпраздничных напитков с запахом еловых веток.

Обо всех варианты утилизации елок в сюжете на YouTube Фактов ICTV.

Напоминаем, что Факты ICTV писали, чем можно заменить новогоднюю елку.

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