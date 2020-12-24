Домой на Рождество: украинцы стоят по 6 часов в километровых очередях на границе

Перед новогодними праздниками и Рождеством на границе Украины существенно увеличилось количество людей, которые возвращаются домой из стран ЕС. Больше всего вырос пассажиропоток на пунктах пропуска на границе с Польшей на Волыни и Венгрией — на Закарпатье. В течение недели они были переполнены людьми.

За минувшие сутки пункт пропуска Тиса — Загонь на украинско-венгерской границе пересекли более 3,2 тыс. человек. Еще неделю назад их было почти вдвое больше. Путешественники ждали по шесть часов и стояли в километровых очередях с венгерской стороны.

Чтобы избежать скопления людей и очередей, с украинской стороны задействовали дополнительные полосы движения и оборудовали новые рабочие места для проверки документов. От путешественников пограничники тест на коронавирус не требуют.

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Но у кого есть тест, сделанный в Европе не более, чем за 48 часов до пересечения границы, тот не пойдет на двухнедельную самоизоляцию. Все остальные обязаны это сделать, загрузив специальное приложение Вдома, поскольку Венгрия — в красной зоне.

Если человек не может загрузить приложение, то его данные фиксируют и передают в Национальную полицию.

Местные пограничники прогнозируют, что пассажиропоток на пункте пропуска Тиса — Загонь вырастет еще на 30% перед Новым годом и Рождеством 7 января. А уже после праздников очередь будет в обратном направлении.

Очереди на границе фиксируют уже несколько дней подряд. В последнее время украинскую границу пересекают почти 90 тыс. человек в сутки. Эта цифра почти вдвое больше, чем в ноябре и в начале декабря.