Договор и фиксация обязанностей по ребенку: как оформить документы на развод

За последние годы ситуации, когда родители забирают друг у друга ребенка и исчезают, стали чуть ли не нормой. Что два дня полиция фиксирует такие обращения. Тогда начинают поиск, но не более.

Даже если есть лишение родительских прав, полиция может искать, но не вмешиваться. Имеют право отобрать ребенка только в случае, если есть прямая угроза жизни, а такое доказать практически невозможно.

Надо менять законодательство и судебную систему, которая медлит с судебными решениями.

По украинскому закону, родители имеют равные права. Когда отбирают ребенка, то в основном, чтобы причинить боль друг другу. Поэтому это не похищение.

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Юристы настоятельно советуют подписывать договоры и фиксировать общие обязанности родителей в отношении ребенка в случае развода.

Международная практика показывает, что иногда лучше даже убрать на некоторое время ребенка из семьи, пока родители не договорятся. Это строго, но для психики ребенка, вероятно, лучше.

Кстати, ученые доказали, что чаще разводятся пары, которые были слишком привязанными друг к другу в начале отношений.

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