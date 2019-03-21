Дохлая рыба, а мясо дегустируют голуби: почему в Киеве до сих пор есть стихийные рынки
В Киеве до сих пор не могут навести порядок со стихийной торговлей. В полной антисанитарии перекупщики торгуют сомнительным мясом, рыбой и молочкой – в переходах, на остановках.
Продавцы голыми руками перебирают мясо. Весь товар под открытым небом, мясо дегустируют голуби, рыбу продают дохлую. Все продавцы перекупщики и торгуют здесь давно. На официальные рынки идти не хотят – там дорого.
Налоги никто не платит, а всю продукцию сбывают без всякой санитарной проверки.
Полиция бессильна. Говорят, максимум могут составить на продавца без документов, протокол и изъять товар.
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В КГГА обещают, стихийная торговля исчезнет, как только заработает муниципальный дозор. Но когда это произойдет неизвестно.
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