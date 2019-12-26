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Факты / Видео / Украина / Общество

Документов нет, еда – возле помойки. Что скрывает главная рождественская ярмарка Киева

Рождественская ярмарка возле главной елки страны ежедневно собирает тысячи людей. Нарушение пожарной безопасности работники ДСНС замечают на нескольких точках. Запрещенных газовых баллонов нет, но и огнетушителей на видном месте тоже.

На некоторых точках прямо у мангала – бензиновый генератор. Продавцы объясняют, что другого выхода нет, потому что часто выключают свет.

Читайте: Ярмарка, глинтвейн и новогоднее настроение: как открывали главную елку в Киеве

На лотках со сладостями – не слишком чисто. Возле ведер с мусором – соленья. Некоторые вообще закрываются, чтобы их не проверяли. Нет у многих продавцов и документов, в том числе санитарных книжек.

Госпотребслужба и пожарные о нарушениях знают, однако официальную проверку осуществить не могут.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, безопасно ли покупать на новогодних ярмарках в Украине.

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