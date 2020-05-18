Документооборот без бумаги. Как диджитализация помогла селу Гнедин на Киевщине

В то время, когда государство берет курс на диджитализацию, местные советы ведут документооборот, как и 100 лет назад — списывают пачки бумаги в хозяйственных книгах. Но село Гнедин Киевской области решило идти в ногу со временем и на собственные средства приобрело программу документооборота. Потратили на это 180 тыс. грн, но уже сэкономили несколько миллионов в бюджет.

Несколько программ для местного самоуправления заказали в ИТ-компании. И благодаря этому удалось увеличить доходы с налогов: земельного и недвижимости. В Министерстве цифровой трансформации говорят, что такие сложные сервисы общинам таки надо покупать самостоятельно. Государство предлагает простые — систему электронного взаимодействия органов власти. Подробнее в сюжете Ольга Читайло.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил постановление об электронных паспортах в приложении Дія.