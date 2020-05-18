Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Документооборот без бумаги. Как диджитализация помогла селу Гнедин на Киевщине

В то время, когда государство берет курс на диджитализацию, местные советы ведут документооборот, как и 100 лет назад — списывают пачки бумаги в хозяйственных книгах. Но село Гнедин Киевской области решило идти в ногу со временем и на собственные средства приобрело программу документооборота. Потратили на это 180 тыс. грн, но уже сэкономили несколько миллионов в бюджет.

Несколько программ для местного самоуправления заказали в ИТ-компании. И благодаря этому удалось увеличить доходы с налогов: земельного и недвижимости. В Министерстве цифровой трансформации говорят, что такие сложные сервисы общинам таки надо покупать самостоятельно. Государство предлагает простые — систему электронного взаимодействия органов власти. Подробнее в сюжете Ольга Читайло.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил постановление об электронных паспортах в приложении Дія.

Теги: , , ,

По теме

Вырезал легкие: на Киевщине мужчина отрубил матери голову и выпотрошил труп
Вырезал легкие: на Киевщине мужчина отрубил матери голову и выпотрошил труп
На Киевщине мужчина выращивал плантацию конопли в подвале своего дома
На Киевщине мужчина выращивал плантацию конопли в подвале своего дома
Несмотря на карантин: в Добропарк под Киевом едут посетители, полиция установила блок-посты
Несмотря на карантин: в Добропарк под Киевом едут посетители, полиция установила блок-посты
Коронавирус в доме престарелых под Киевом: директору грозит 8 лет
Коронавирус в доме престарелых под Киевом: директору грозит 8 лет
В Кагарлыке от Covid-19 умерла киевлянка с онкологией
В Кагарлыке от Covid-19 умерла киевлянка с онкологией
На Киевщине подтвердили 916 случаев Covid-19
На Киевщине подтвердили 916 случаев Covid-19
В Киевской области псевдокопы похищали и шантажировали людей
В Киевской области псевдокопы похищали и шантажировали людей
В Буче из-за больных Covid-19 закрывают стационар городской больницы
В Буче из-за больных Covid-19 закрывают стационар городской больницы

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх