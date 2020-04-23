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Факты / Видео / Украина

Пока ждут туристов. Украинские отельеры предлагают номера для медиков

К борьбе с коронавирусом приобщаются украинские отельеры. Пока их учреждения простаивают и ждут туристов, те помогают медикам. Номера гостиниц и хостелов предлагают для отдыха или в случае необходимой обсервации врачам.

Также в медучреждения поставляют постельное белье, бытовую технику, кровати. К инициативе присоединились отельеры из Одессы, Киева, Ивано-Франковска и Львова.

Сейчас в комнатах пусто, медики пока просят помочь обустроить зоны покоя в больницах. И с их работодателями в связи помогает быть интернет-платформа Готельерсковидстоп.

Факты ICTV ранее писали о том, как в Днепре люди помогают медикам.

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