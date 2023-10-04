Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Пока в России тестируют сирены, ГУР уже в Крыму! Новости Факты ICTV за 04.10.2023
— Спецназовцы ГУР десантировались на территории Крыма — видео;
— Два миномета и состав БК — оккупанты проиграли поединок в Донецкой области;
— По всей территории РФ продолжается тестирование сирен;
— Расследование дела по Майдану завершено — кто предстанет перед судом;
— История бойца, который после ранения стал писать портреты собратьев;
— ДТП в Венеции — погибли четверо украинцев;
— Сурки под угрозой полного уничтожения.
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 15:30 (04.10.2023).
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