Пока в России тестируют сирены, ГУР уже в Крыму! Новости Факты ICTV за 04.10.2023

— Спецназовцы ГУР десантировались на территории Крыма — видео;

— Два миномета и состав БК — оккупанты проиграли поединок в Донецкой области;

— По всей территории РФ продолжается тестирование сирен;

— Расследование дела по Майдану завершено — кто предстанет перед судом;

— История бойца, который после ранения стал писать портреты собратьев;

— ДТП в Венеции — погибли четверо украинцев;

— Сурки под угрозой полного уничтожения.

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