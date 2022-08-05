Доллар дешевеет: что стало причиной укрепления гривны и каких изменений ожидать

За последние несколько дней доллар в обменниках и банках подешевел почти на 3 гривны. И это после того, как курс стремительно взлетел до 42 гривен за доллар. Что повлекло за собой укрепление гривны и какие прогнозы в дальнейшем?

Рекламировать курс в прошлую пятницу обменникам запретил Нацбанк, потому что он якобы завышенный и спекулятивный. Это решение породило кучу шуток в соцсетях.

Но после этого гривна начала уверенно отвоевывать позиции. Доллар подешевел на 3 гривны. В настоящее время в обменниках за него просят в среднем 39 гривен 40 копеек.

Финансист Василий Невмержицкий говорит, что на панике людей обменные пункты хорошо заработали. Так что запрет афишировать курс мог повлиять на гривну.

— Когда человек идет утром на работу, он видит один курс, идет вечером — видит другой курс, в этой ситуации есть психологическое напряжение.

Сбили панику и тем, что банкам разрешили продавать больше наличной валюты.

Если раньше они могли торговать только тем, что выкупили из рук людей, то с 27 июля НБУ разрешил им продавать через кассу и ту валюту, которую сдали клиенты банков со своих валютных счетов.

Эффект от этого решения ощутим только сейчас, ведь банки пытались ввезти наличный доллар, а сейчас это нелегко.

Виталий Шапран — эксперт финансового рынка — добавил:

— Раньше, когда это происходило, то панику гасили за 1-2 дня, потому что рейсовым самолетом завозили наличные деньги — доллар/евро, завозили в Борисполь, а оттуда развозили по Украине, сейчас такой возможности нет, завозят другими путями.

Разрешили банкам впервые с февраля продавать безналичную валюту, но ее нужно положить на депозит хотя бы на 3 месяца. Курс на 2-3 гривны ниже, чем в кассах. Купить доллары можно по 36 гривен 90 копеек. Правда, всего на 50 тыс. гривен в месяц. Такие депозиты уже предлагает множество банков. И спрос немалый.

Заместитель директора Департамента розничного банкинга Елена Юмакова рассказала:

— Я не скажу, что прямо ажиотаж, но очереди в отделении есть. На прошлой неделе мы получили более 2 тыс. заявок от клиентов и более 2 млн долларов зачислили на депозиты.

Благодаря всем этим мерам в ближайшее время, говорят экономисты, гривна может еще укрепиться до отметки 37-38 гривен за доллар. Вот только надолго ли задержится, прогнозировать не берется никто, ведь фундаментальные причины для обесценивания гривны есть. В итоге все будет зависеть от ситуации на фронте.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.