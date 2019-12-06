Доллар падает, но не цены! Причина и прогнозы экспертов

Еще на 7 копеек окрепла гривна. Официальный курс Нацбанка сегодня 23,87 за доллар. Украинцы с удивлением наблюдали за уверенным снижением курса зеленого и ждали, что вслед и цены упадут минимум на импортные товары или бензин. Но этого не произошло. Почему? И какой курс гривны нам на будущее предсказывают эксперты.

Подскочили цены на молочку, овощи, горючее. Продавцы на рынке кивают в сторону оптовиков. Мол, это спекулируют поставщики.

Не падает цена и на мясо и сало.

В Валентины, которая имеет свою ферму, на это свои аргументы. Корма покупали на целый год по старой цене.

Подешевел лишь некоторое импорт, но и то выборочно. Импортеры и посредники не сбрасывают цену, потому что не очень верят в стабильность гривны.

И если этот риск можно объяснить, то дороговизна горючего при падении доллара выглядит на сознательную спекуляцию.

Поэтому, Антимомнопольний комитет обязал АЗС уменьшить аппетиты.

Читайте: Антимонопольный комитет требует от АЗС снизить цены на бензин и дизель

И пока украинцы ждут, что цены упадут, от крепкой гривни страдают экспортеры – прежде всего, металлурги и аграрии. Их доходы с апреля за счет курса уменьшилась на 12-13%.

При контракте длиной более чем в 3 месяца ощущается серьезные проблемы у экспортеров, мы вышли на ситуацию, когда часть экспортеров фактически имеют нулевую прибыль. При курсе в 21 -23 гривны мы потеряем часть производителей, они просто обанкротятся, – Сергей Свистиль, директор ООО Ассоциация экспортеров и импортеров ВЭД.

А именно такой курс прогнозируют эксперты к лету следующего года, если не произойдет мирового кризиса, в Украине будет иметь хорошие отношения с МВФ. Укрепляет нацвалюту активная торговля гособлигациям. Украина предлагает такие проценты, что иностранцы их просто разметают. Что будет, когда придет время отдавать по облигациям, пока никто не занимается.

И в Минэкономики все тревоги воспринимают критически. Убеждают, путем укрепления нацвалюты шли многие страны, в частности Польша и Чехия. И уверяют – курс будет стабильным, потому что экономика растет, инфляция падает, поэтому цены на это со временем таки отреагируют.

Факты ICTV ранее писали о том, что цена на газ для населения уменьшится на 7% .

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.