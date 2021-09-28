Ладошка счастья от McDonald’s. Семейные комнаты при больницах от компании

Маленькая ладошка, которая творит большие и добрые дела. Компания McDonald’s начала юбилейную благотворительную кампанию Ладошка счастья. Собранные средства пойдут на поддержку семейных комнат, которые обустраивает и содержит “Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине” в крупнейших детских больницах.

Чтобы родители могли быть рядом с детьми во время длительного лечения. Фирменные сувениры на выбор может выбрать каждый гость.

За последние несколько лет, благодаря совместным усилиям обустроены и содержатся семейные комнаты в больницах во Львове, Сумах, Харькове, Виннице и Киеве, а врачи подтверждают чрезвычайную важность пребывания родителей рядом с детьми и важность таких комнат в больницах.

Маленьких пожертвований не бывает, и каждый украинец может помочь родителям быть рядом с детьми во время их выздоровления в больницах, приобщившись к акции.

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