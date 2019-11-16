Домашняя атмосфера и сюрпризы от оккупантов. Как живут воины в зоне ООС

Село Майское на Светлодарской дуге – постоянно фигурирует в оперативных фронтовых сводках. От оккупантов сюда прилетает каждый день.

Воин на позывной Осман непринужденно рассказывает, как буквально вчера случайно с собратьями сожгли вражескую позицию.

По дороге к другой позиции наталкиваемся на привет от оккупантов, так называемую Помку-2 – противопехотную осколочную мину.

Мина с самоликвидатором может лежать в траве в течение ста часов, пока в какой-то момент не сработает.

Читайте: Ситуация на Донбассе: 15 обстрелов, погиб военный

И оружие, из которого стреляет враг, в военторге не купишь, – рассказывают бойцы. Ее с собой из России привезли вражеские снайперы, которые заехали сюда примерно месяц назад.

Когда захватчики немного успокаиваются, наши воины времени не теряют – укрепляют блиндажи. Лучше днем ​​поприседать, чтобы ночью крепче спать.

Внутри все как положено. Почти домашняя атмосфера.

За этим всем наблюдает боевой генерал Нацгвардии Висханов. Он на войне с первых дней. Быт и боевой дух подчиненных и одновременно собратьев генерала радует.

Факты ICTV ранее писали о том, как ВСУ держат оборону в Авдеевке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.