Домашняя атмосфера и сюрпризы от оккупантов. Как живут воины в зоне ООС
Село Майское на Светлодарской дуге – постоянно фигурирует в оперативных фронтовых сводках. От оккупантов сюда прилетает каждый день.
Воин на позывной Осман непринужденно рассказывает, как буквально вчера случайно с собратьями сожгли вражескую позицию.
По дороге к другой позиции наталкиваемся на привет от оккупантов, так называемую Помку-2 – противопехотную осколочную мину.
Мина с самоликвидатором может лежать в траве в течение ста часов, пока в какой-то момент не сработает.
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И оружие, из которого стреляет враг, в военторге не купишь, – рассказывают бойцы. Ее с собой из России привезли вражеские снайперы, которые заехали сюда примерно месяц назад.
Когда захватчики немного успокаиваются, наши воины времени не теряют – укрепляют блиндажи. Лучше днем поприседать, чтобы ночью крепче спать.
Внутри все как положено. Почти домашняя атмосфера.
За этим всем наблюдает боевой генерал Нацгвардии Висханов. Он на войне с первых дней. Быт и боевой дух подчиненных и одновременно собратьев генерала радует.
Факты ICTV ранее писали о том, как ВСУ держат оборону в Авдеевке.