Домашняя солнечная электростанция: стоимость, как установить и когда окупится

Использование “зеленой” энергии в Украине набирает обороты. Сейчас почти 30 тыс. домохозяйств оснащены солнечными батареями.

В летние месяцы, когда домашняя станция производит даже больше электроэнергии, чем семья потребляет, избыток можно продавать в сеть по “зеленому тарифу”.

Как работает домашняя электростанция и как ее установить

В 2003 году львовянка Оксана установила на крыше своего дома солнечную электростанцию. Тогда электроэнергия стоила €12 за ватт, сейчас же цена — 50 центов. Женщина уверяет: это доступно каждому. Особого ухода для панели не нужно, ведь в последние годы зимы в Украине не строгие и убирать снег с батарей нет необходимости.

— За счет солнечных коллекторов у меня абсолютно независимое освещение на 12 вольт, не в 220, то есть не подключено к сети. И когда целый квартал или целый Львов будет в темноте, у меня всегда будет свет.

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Одессит Игорь стремился быть независимым от местной компании-поставщика. Устав от постоянных аварий на подстанции, он установил на крыше своего дома систему солнечных панелей.

— Это и есть инвертор. По габаритам система большая, потому что мощная. Мы взяли такую ​​мощную в надежде, что у нас все-таки будет “зеленый тариф”, — рассказал мужчина.

Система обошлась в $10 тыс. Ожидается, что солнечные панели окупятся через шесть-семь лет.

Сейчас почти в каждом украинском селе стоят солнечные панели, ведь наши соотечественники уже подсчитали — если сначала инвестировать в новые технологии, то через несколько лет можно и деньги вернуть, и бесплатное электричество дома иметь.

Повышение тарифов

В Украине ставка RAB-тарифов (стимулирующее тарифообразование) с 2021 года повысится вдвое. Рост с 3% до 6% ставки инициировала и. о. министра энергетики Ольга Буславец.

Эксперты объясняют, что за восстановление сети украинские облэнерго получают процент компенсации от государства, а фактически от потребителей.

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