Лишь 2% украинцев умеют оказывать домедицинскую помощь. Таковы данные Красного Креста. Однако во многих городах Украины проводят тренинги по домедицинской помощи.

Чтобы на них попасть, надо узнать, где именно проходят такие тренировки и зарегистрироваться.

Как и где можно научиться делать искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, накладывать жгут, рассказывает журналистка программы Вікон СТБ Инна Гуриненко.

Девушка Яна вспоминает, как узнала о ранении отца под Бахмутом, и что очень за него волновалась. Говорит, именно тогда, оправившись от эмоций, поняла, что опасность во время войны реальна.

Она показала фотографии в телефоне, где у отца видно ранения ног, плеч, рук. Девушка рассказала, что некоторые осколки до сих пор остались в теле.

— Надо знать как помочь в такой ситуации, — подчеркнула Яна.

В свою очередь инструктор по домедицинской помощи Роман Сандулаке заявил, что навыками оказания первой медицинской помощи должны владеть все.

На тренингах он показывает, как надо брать и раскладывать турникет, чтобы дальше правильно его наложить в случае ранения. Также на занятиях рассказывают теорию.

— Мы всегда знали о жгутах, которые надо накладывать, а сейчас я понимаю, что турникеты нужны не только военным, но и нам. Это та вещь, которая может спасти и жизнь, и конечности, — рассказывает Варвара, участница тренинга.

Цель оказания домедицинской помощи — это продержать пострадавшего до прибытия медиков.

С ноября, с тех пор как заработали курсы домедицинской помощи, тренинги уже прошли три сотни участников.

По словам Романа Сандулаке, если научить оказанию домедицинской помощи хотя бы 5% от общего количества населения, то это будет очень и очень хороший результат. Но пока по Украине эта цифра намного ниже.

Инструктор уверяет, что такие навыки могут понадобиться каждому даже в мирной жизни. А если знания забываются, то такое обучение рекомендуют проходить каждые два года.

Ранее сообщалось, что специалисты Волынской областной больницы во время трех операций спасли руку 52-летнему воину, который получил ранение во время боевых действий возле Марьинки.

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