Договариваться с врагом бесполезно: у Светлодарска не утихают обстрелы

Боевики дважды обстреляли позиции наших военных.

Российские наемники открывали огонь вблизи Светлодарска и Пищевика. Бьют из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия, наши военные в ответ не стреляют.

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Большие калибры пока молчат, оккупанты насыпают из стрелкового оружия. А на такое украинским военным отвечать нельзя.

Договариваться с врагом – дело бесполезное, говорят бойцы, проверено временем. По ту сторону линии фронта понимают только язык силы.

Что бывает с землей, куда пришел русский мир, уже дважды видел Алексей. Он жил в непризнанном сейчас Приднестровье. 20 лет назад переехал в Украину, получил гражданство. Когда русские оккупанты захотели вдруг забрать его дом, ушел на фронт добровольцем.

2015 человек получил ранение, враждебная мина залетела в блиндаж. Он выжил, а недавно спас жизнь бойцу, рассказывают собратья.

Между их гражданской жизнью и блиндажами, что за годы войны уже стали домом – сотни километров. Большинство воинов бригады из западной Украины. А на востоке, уверены, воюют не за кусок территории, а за родную землю и по ту сторону фронта это хорошо осознают.

Напомним, Россия использовала систему мониторинга и деанонимизации россиян чтобы скрывать преступления в Украине.

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