Донбасс. Эхо: как гранты помогают переселенцам восстановить бизнес

Марина Брагина с Анатолием Стефутиним не знакомы, но у них много общего. До войны жили в Донецке, у каждого был успешный бизнес, не стеснялись патриотической позиции и верили, что украинская армия вот-вот освободит шахтерскую столицу. Наступление ждали со дня на день, но сейчас строят новую жизнь уже в Киевской обалсти.

То, что для Марины и Анатолия в Донецке было хобби – сейчас стало смыслом жизни.

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Женщина рискнула вывезти из Донецкой области через блок-посты оккупантов собственных коз и вместе с мужем открыла в Киевской области эко-ферму.

Денег семье Брагин не хватало, поэтому по ночам писали бизнес планы для получения грантов для переселенцев. Уже через несколько лет было три финансовые помощи от международных фондов на сумму 10 тысяч евро. Это стало наградой за настойчивость, стимулом работать и дальше развиваться. Организовали эко-туры и начали варить козий сыр.

Более 2 тысячи евро от Международной организации миграции получил и Анатолий. Вывезен из Донецка деревообрабатывающий бизнес мужчина уже восстановил, а современные фрезы приобрел благодаря гранту. Бизнес-план на конкурс писал благодаря собственным знаниям, имеет два высших образования.

Львиная доля продукции Анатолия, а это мольберты и станки для вышивания, идут на экспорт. Ведь его продукция качественная и недорогая, и мотивация у мужчины особенная.

Напомним, в Киеве группа переселенцев из Донбасса организовала канал финансирования “ДНР”.

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