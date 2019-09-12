Дочь и адвокат Бекирова рассказали о состоянии крымскотатарского активиста

Дочь и адвокат освобожденного русского пленника Эдема Бекирова рассказали о состоянии крымскотатарского активиста. На днях ему сделали операцию на сердце. Теперь он выздоравливает. Бекиров 8 месяцев провел в российском СИЗО.

Москва обвиняла его в терроризме. Якобы он передал неизвестным 14 килограммов взрывчатки и патронов.

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Хотя для инвалида первой группы это физически невозможно. Задержали Бекирова россияне, когда он навещал родственников в Крыму.

Сейчас он пребывает в статусе обвиняемого. Его дело будет рассматривать суд. Бекировы обещают приложить все усилия, чтобы освободить еще более ста пленников из Украины находящихся в российских тюрьмах.

Среди них более половины – крымские татары. Параллельно будут лечить отца.

К слову, Бекиров – сложный пациент: врачи о состоянии здоровья освобожденных украинцев.

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