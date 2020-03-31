Доплаты медикам и отслеживание самоизоляции: как проходит карантин в регионах
Киев остается лидером по количеству больных коронавирусом — инфицированы уже 107 человек. Пятерым из них диагноз подтвердили накануне, в частности медработнице. Старшего мужчину забрали в больницу. Остальные — лечатся дома.
По последним данным, в Украине больше всего инфицированных в Киеве, Тернопольской области и на Буковине.
С начала года проверили более 2,5 тыс. человек. 200 пациентов ожидают результаты анализов. Подробности из регионов смотрите в сюжете.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что во Львове начали штрафовать рынки за нарушение карантина.
2020-03-31
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