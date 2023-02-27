Помогать вместе, развиваться вместе – за этот год стало долгом компании Cosmolot
На украинском бизнесе сейчас держится немало.
Рабочие места, своевременная оплата налогов и лицензий, сохранение рабочих мест. Украинский бизнес инициирует масштабные благотворительные кампании и поддерживает украинских защитников.
К примеру, Cosmolot заплатил более 80 млн грн в госбюджет и перечислил около 20 млн грн на благотворительность. Среди которых почти 4 млн. грн получили разработчики украинских многоразовых БПЛА PUNISHER.
2023-02-27