Помогать вместе, развиваться вместе – за этот год стало долгом компании Cosmolot

На украинском бизнесе сейчас держится немало.

Рабочие места, своевременная оплата налогов и лицензий, сохранение рабочих мест. Украинский бизнес инициирует масштабные благотворительные кампании и поддерживает украинских защитников.

К примеру, Cosmolot заплатил более 80 млн грн в госбюджет и перечислил около 20 млн грн на благотворительность. Среди которых почти 4 млн. грн получили разработчики украинских многоразовых БПЛА PUNISHER.

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