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Факты / Видео / Мир

Помогает преодолеть депрессию и снизить сахар в крови: чем полезен каннабис

Цветоводы Нидерландов несут огромные убытки из-за эпидемии. Тюльпаны, нарциссы, гиацинты — рынок сбыта резко сократился. К тому же они вынуждены сейчас скашивать цветочные поля раньше времени, потому что тысячи людей едут, чтобы сфотографироваться на фоне красоты и вытаптывают то, что еще можно продать.

Да, карантинные мероприятия в стране не такие жесткие, как везде. Люди свободно передвигаются и каннабис в кафешопы никто не запретил — это уже часть культуры страны. Там вообще уже десятки лет можно легально употреблять марихуану и даже выращивать ее у себя дома.

Однако растение имеет не только рекреационные свойства. Подробности — в сюжете журналистки Радио Свобода Людмилы Корниевич.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Слуге народа обещают легализовать каннабис, но не в турборежиме.

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