Помощь 13-летнему Антону: у парня редкое заболевание — Неходжкинская лимфома

Помощи нуждается 13-летний Антон из Киевской области. У него редкое заболевание — Неходжкинская лимфома.

Уже два года Антон мужественно выдерживает лечения. Находится в Киевском областном онкодиспансере и прошел шесть блоков интенсивной химиотерапии. Парень не может ходить. Мышцы ноги атрофировались.

Испанские врачи согласились принять Антона на реабилитацию. Нужны €50 тыс.

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