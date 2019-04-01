Помощь многодетным: инструкция как получить и документы

С сегодняшнего дня в Украине начнет действовать новая социальная помощь для многодетных семей. На содержание третьего и последующих детей ежемесячно государство будет платить 1700 грн.

Давид, Яромир, Егор, Глеб и Анастасия – 5 детей воспитываются в семье. На коммуналку за месяц тратят 5 тыс. грн., на продукты вдвое больше, а еще подгузники для маленького, одежду, кружки и секции. За месяц набегает кругленькая сумма – говорит отец Владимир. Поэтому, любой поддержке здесь рады.

Деньги будут платить только на детей младше 6-ти лет.

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Такой возрастной ценз нецелесообразен – считает многодетная мама Оксана.

В профильном министерстве подсчитали. Право на такую ​​помощь имеют 160 тыс. детей. Однако, автоматически ее начислять никому не будут. Чтобы получать выплаты – нужно обратиться в местные органы социальной защиты населения с заявлением и документами.

Новая социальная инициатива обойдется государству до конца года более чем в 2 млрд грн.

К слову, с 1 декабря 2018 года повысили около 10 видов социальных выплат людям с инвалидностью, размер которых зависит от прожиточного минимума.

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