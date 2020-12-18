Помощь ФЛП на карантине: почему 8 тыс. получат не все

До 31 декабря ФОПы и наемные работники, которые пострадают из-за карантина, могут подать заявку на единовременное пособие в размере 8 тыс. грн. Это можно сделать через портал Дыя.

Однако получить помощь получится не у всех желающих. Одной из причин может быть то, что КВЭД (классификация вида хозяйственной деятельности, — Ред.) подходит, но человек может считаться еще как наемный работник.

В таком случае в Дії объясняют, что реестры Пенсионного фонда обновляются раз в квартал. Информация обновится только после Нового года, поэтому все, у кого такие проблемы, подать заявку уже не смогут.

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Причиной может быть и то, что КВЭДы менялись уже после 31 октября. В случае возникновения проблем советуют обращаться в службу Дія. Но она работает с перебоями, поэтому люди волнуются, что не успеют получить помощь.

Министр успокаивает и заверяет, что выплаты получат все, кто зарегистрировался и соответствует требованиям. Дедлайн подачи заявок — 31 декабря. Первые единоноразовые выплаты планируют уже с 21 декабря.

С 14 декабря украинские предприниматели, деятельность которых подпадает под запрет во время январского локдауна, могут получить выплаты от государства.

Пошаговую инструкцию, как оформить единовременное пособие для ФЛП, читайте в нашем материале.

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