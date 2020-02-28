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Помощь только по телефону. Почему скорые перестали приезжать на вызовы украинцев

С начала медицинской реформы украинцы столкнулись с тем, что стало сложнее вызвать врача на дом. Приказы правительства позволили семейным врачам самостоятельно определять – приходить ли на вызов пациента или отказать.

Стали более жесткими и условия приезда скорой помощи. Теперь бригады не выезжают к пациентам с высоким давлением и болью в сердце. В обоих случаях людей подвергают опасности заразить других и получить осложнения. Недостатки таких изменений беспокоят людей. Если у вас боли в сердце или высокое давление – можете рассчитывать только на телефонную консультацию врача. Детали в сюжете Елены Астаховой.

Напомним, села могут остаться без медицинской помощи. Фельдшерско-акушерские пункты ничем финансировать.

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