Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Помощь от США для Украины: переговоры дошли до финальной фазы | Новости Факты ICTV за 24.01.2024
— В Белгородской области упал и сгорел военно-транспортный самолет ИЛ-76.
— Страна до сих пор оправляется от вчерашней российской ракетной атаки.
— В больницах Харькова после массированных обстрелов остается 29 раненых.
— Более двух тысяч детей в Харькове учатся в школе, которую обустроили в метро.
— Украина стала главной мишенью иностранных атак по дезинформации за прошлый год.
— Избирательная гонка в США.
— Сенат Соединенных Штатов — на финальной фазе переговоров о помощи Украине.
— Канада начнет обучать украинских пилотов на истребителях F-16.
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