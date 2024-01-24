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Помощь от США для Украины: переговоры дошли до финальной фазы | Новости Факты ICTV за 24.01.2024

— В Белгородской области упал и сгорел военно-транспортный самолет ИЛ-76.

— Страна до сих пор оправляется от вчерашней российской ракетной атаки.

— В больницах Харькова после массированных обстрелов остается 29 раненых.

— Более двух тысяч детей в Харькове учатся в школе, которую обустроили в метро.

— Украина стала главной мишенью иностранных атак по дезинформации за прошлый год.

— Избирательная гонка в США.

— Сенат Соединенных Штатов — на финальной фазе переговоров о помощи Украине.

— Канада начнет обучать украинских пилотов на истребителях F-16.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV — последние новости Украины и мира в выпуске за 14.00 (24.01.2024).

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