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Факты / Видео / Украина / Общество

В помощи нуждается сын военной: ему собирают средства на лечение в Израиле

Сергей Кондрацкий из маленького села в Хмельницкой просит спасти его жизнь. В парня после травмы случайно обнаружили страшную форму рака – саркомой Юинга. За несколько месяцев эта агрессивная болезнь поразила мышцы и кости юноши.

Бороться за жизнь своего старшего сына начала Людмила. Женщина, на Донбассе защищала Украину, оказалась бессильной перед заоблачными суммами, выставили за лечение ее ребенка.

За несколько месяцев Людмиле таки удалось собрать невероятную сумму – $200 тыс. И отправить Сергея в израильскую клинику. Тамошние врачи ошеломили – дорогостоящее лечение продлится минимум год.

Сергею всего пятнадцать и он, как каждый подросток имеет множество желаний. Но самая заветная – жить. Помочь ее осуществить может каждый неравнодушный. Стоит только перечислить некую сумму чтобы врачи смогли спасти его жизнь.

Семейные комнаты в Охматдет

Комфортабельные комнаты отдыха, вместо суточных ожиданий в коридоре больницы. В Украине уже четвертый год действуют комнаты отдыха для родителей, чьи дети попали в медучреждения.

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