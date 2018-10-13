Поможет дискуссия! Как снять напряжение в отношениях Украины и Венгрии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня в Ужгороде провел дискуссию с украинскими венграми. Он побывал на заседании общества венгерской культуры. И заявил, что хочет решить вопрос двойного гражданства и не навредить людям, которые его имеют. Никаких оснований обвинять их в измене Украине или в сепаратизме нет.

Министр предложил начать дискуссию по решению этой проблемы. Закарпатские венгры просят снять напряжение, которое возникло после паспортного скандала. Потому что она вредит обоим государствам – Украине и Венгрии.

Скандал вспыхнул, когда венгерский консул выдавал паспорта своего государства украинцам и советовал скрывать этот факт. Киев выслал дипломата, Будапешт в ответ сделал то же. Украинские венгры говорят – ехать из Закарпатья не хотят.

А паспорт соседнего государства хотят, чтобы легче найти работу за рубежом.

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Министр иностранных дел говорил с закарпатцами и о законе об образовании, по которому местные венгры будут учить украинский язык в школах. Этот факт очень не нравится Будапешту, что в ответ блокирует сотрудничество Киева с НАТО.

Закарпатские венгры говорят – Будапешт обеспечивает школы материалами. И хотят большего внимания украинского министерства образования.

Павел Климкин уверен: напряженность надо снять. С официальным Будапештом вести переговоры, а в Киеве уже решают, что дополнительно нужно сделать для продвижения образовательных потребностей Закарпатья.

К слову, паспортный скандал на Закарпатье: отзовут ли консула и что грозит нарушителям закона.

Опубликовано Октябрь, 13 в 19:23



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