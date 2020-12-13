Дороги и тротуары сковал гололед: последствия непогоды в Украине

Непогода не оставляет Украину. Уже третий день дороги и тротуары как сплошной каток. Только там, где коммунальщики старательно работают, по улицам можно ездить и ходить.

В Укравтодоре прогнозируют местами гололед, туман и дождь. Сегодня на дорогах десятки аварий и многие люди по стране получили различные травмы.

На Харьковщине вечером выпал ледяной дождь, произошло более сотни аварий. На мосту Льва Ландау столкнулись сразу 9 машин, а на Одесской почти одновременно произошло две аварии, в которой пострадали три маршрутки и две легковушки.

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В соцсетях много видео, как люди добираются по льду — скользят и ползут на четвереньках. Скользко было в отдаленных районах и в центре. Некоторые из жители сами покупали соль и посыпали дорожки.

В сплошной каток превратился Луцк. Все тротуары покрылись слоем льда — из-за дождя, который идет с утра и сразу замерзает. Ходить по городу очень сложно, сетуют пешеходы, всюду очень скользко. И почти нигде не посыпано. Хотя такая погода держится уже несколько дней — коммунальщики вовремя на гололед никак не реагируют, говорят горожане.

Скользко и в Днепре. Травмированных пешеходов увеличилось в разы. Возросло и количество аварий. Хотя коммунальщики отчитываются, на улицы города сразу отправили более 70 единиц спецтехники.

До сих пор скользко и в Киеве. И хотя лед сковал город еще три дня назад, тротуары убраны не всюду. Из-за гололеда возле магазинов в столице выписали 150 протоколов.

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