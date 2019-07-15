Дороги размыло и вода по колено: Черновцы после дождя

От сильного дождя улицы Черновцов превратились в бурные реки.

Ливень, прошедший накануне, наделал беды.

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За несколько минут уровень воды на улицах поднялся выше колен, дороги размыло. Движение транспорта усложнился.

Черновцы после больших ливней подтапливает постоянно, так город сравнивают с Венецией. Сегодня здесь синоптики снова прогнозируют ливни.

К слову, в Киеве днем прошел сильный ливень. На некоторых улицах автомобили оказались по крышу в воде.

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