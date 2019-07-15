Дороги размыло и вода по колено: Черновцы после дождя
От сильного дождя улицы Черновцов превратились в бурные реки.
Ливень, прошедший накануне, наделал беды.
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За несколько минут уровень воды на улицах поднялся выше колен, дороги размыло. Движение транспорта усложнился.
Черновцы после больших ливней подтапливает постоянно, так город сравнивают с Венецией. Сегодня здесь синоптики снова прогнозируют ливни.
К слову, в Киеве днем прошел сильный ливень. На некоторых улицах автомобили оказались по крышу в воде.
2019-07-15
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