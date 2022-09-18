Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Ольга Тетеріна

До сих пор мороз по коже: что рассказывают жители освобожденных сел на границе с Россией

Ольга Тетеріна редактор ленты

В деоккупированных населенных пунктах на севере Харьковщины большое количество сожженных домов, уничтожены частные автомобили, а также заминированы дороги и развязки.

Местные жители находятся в состоянии шока. Единственную связь с внешним миром они поддерживают через украинских военных. Волонтеры стараются всеми силами помогать людям.

По словам бойца 130 батальона ТрО Киева Мирослава Отковича, путь жизни — это тонкая полуразрушенная трасса, по которой одна за другой едут машины ВСУ.

Освобожденные населенные пункты расположены всего в нескольких километрах от границы со страной-агрессорой. Поэтому россияне постоянно обстреливают мирные села со своей территории.

– Сюда постоянно прилетает. Трусы сбежали в РФ и уже оттуда бьют по мирным селам. Я пол года сидела в погребе, дом ходуном ходит, огонь летит, — рассказала жительница деоккупированного села Ольга.

Женщина с ненавистью вспоминает оккупантов, которые приходили к ней домой.

– Приходил кацап. Говорит: будете по-другому жить. Говорю как? Мы и так хорошо живем, – добавила Ольга.

Сейчас на освобожденных территориях Харьковской, Донецкой, Запорожской областей волонтеры совместно с военными пытаются зайти в каждый дом, где остались жить люди.

Они пытаются предоставить людям “коробки жизни”, в которых есть средства гигиены, консервы, спички, свечи и т.д.

Читайте
Харьковщина: полиция призывает граждан пока не возвращаться в освобожденные населенные пункты

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Сколько еще может продолжаться война: военный эксперт спрогнозировал сроки
Сколько еще может продолжаться война: военный эксперт спрогнозировал сроки
Херсон станет ловушкой для россиян – военный эксперт
Херсон станет ловушкой для россиян – военный эксперт
Взрывы в Новофедоровке и обстрелы гражданской инфраструктуры Николаева: что происходит на 207-й день войны (онлайн)
Взрывы в Новофедоровке и обстрелы гражданской инфраструктуры Николаева: что происходит на 207-й день войны (онлайн)
Буквы Z на стенах и списки местных жителей на столах: первое видео из штаба оккупантов на Харьковщине
Буквы Z на стенах и списки местных жителей на столах: первое видео из штаба оккупантов на Харьковщине
В Украине запустили круглосуточную горячую линию для военных РФ и их семей
В Украине запустили круглосуточную горячую линию для военных РФ и их семей
Массовое захоронение в Изюме: эксгумация тел погибших продлится еще две недели
Массовое захоронение в Изюме: эксгумация тел погибших продлится еще две недели
В Херсоне прогремело восемь взрывов
В Херсоне прогремело восемь взрывов
Россияне ночью обстреливали всю линию фронта на Донетчине — погибшие и раненые
Россияне ночью обстреливали всю линию фронта на Донетчине — погибшие и раненые
Знайшли помилку в тексті?
Помилка