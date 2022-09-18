До сих пор мороз по коже: что рассказывают жители освобожденных сел на границе с Россией

В деоккупированных населенных пунктах на севере Харьковщины большое количество сожженных домов, уничтожены частные автомобили, а также заминированы дороги и развязки.

Местные жители находятся в состоянии шока. Единственную связь с внешним миром они поддерживают через украинских военных. Волонтеры стараются всеми силами помогать людям.

По словам бойца 130 батальона ТрО Киева Мирослава Отковича, путь жизни — это тонкая полуразрушенная трасса, по которой одна за другой едут машины ВСУ.

Освобожденные населенные пункты расположены всего в нескольких километрах от границы со страной-агрессорой. Поэтому россияне постоянно обстреливают мирные села со своей территории.

– Сюда постоянно прилетает. Трусы сбежали в РФ и уже оттуда бьют по мирным селам. Я пол года сидела в погребе, дом ходуном ходит, огонь летит, — рассказала жительница деоккупированного села Ольга.

Женщина с ненавистью вспоминает оккупантов, которые приходили к ней домой.

– Приходил кацап. Говорит: будете по-другому жить. Говорю как? Мы и так хорошо живем, – добавила Ольга.

Сейчас на освобожденных территориях Харьковской, Донецкой, Запорожской областей волонтеры совместно с военными пытаются зайти в каждый дом, где остались жить люди.

Они пытаются предоставить людям “коробки жизни”, в которых есть средства гигиены, консервы, спички, свечи и т.д.

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