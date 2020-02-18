Исследователь скифской древности и археолог: история легендарного Бориса Мозолевского

Из-за подорванного здоровья, судьба дала ему не длинную, но выдающуюся жизнь, которая стоит кинобиографии. Речь о Борисе Мозолевском – известном украинском археологе, исследователе скифской древности. Десятки раскопанных курганов и сотни артефактов – не все, чем был талантливый ученый, он замечательный поэт.

Один из самых известных символов Украины – золотую скифскую пектораль нашел именно Мозолевский.

Путь к пекторали был тернист. Археолог родился в небогатой семье на Николаевщине. От нищеты бежал в Одесскую летную спецшколу. После демобилизации из армии – чтобы прокормиться работал на стройке, кочегаром, потом поступил заочно на исторический факультет Киевского университета.

Находка жизни была впереди – на Толстой могиле Днепропетровщины. Деньги на экспедицию и помощь нештатному археологу предоставил руководитель Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината. Фартовый Мозолевский нашел не ограбленное захоронение царицы, ее ребенка с украшениями и слугами.

21 июня 1971 года он стал знаменитым, когда разгребал мокрую землю и не ждал неожиданностей.

Факты ICTV ранее писали о том, что на Полтавщине археологи нашли скифское золото и оружие.

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