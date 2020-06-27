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Исследователи из Оксфорда обещают обеспечить людей вакциной от Covid-19 до конца года

Чтобы сдержать коронавирус исследователи из разных стран работают над созданием вакцин. Научных групп почти 140. Но реальных успехов достигли единицы — они сейчас проводят испытания на людях.

А вот исследователи из Оксфорда уже к концу года обещают несколько миллионов доз. Если им это удастся, то это будет рекорд. Ибо до сих пор человечество так быстро вакцин не изобретали.

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В то же время ученые Имперского колледжа Лондона на втором этапе исследований, участия в котором принимают 300 добровольцев. Разрабатывают вакцину на основе нуклеиновых кислот.

Большинство лабораторий разработчиков уже договорились с фармпредприятиями о массовом изготовлении будущей вакцины. Надеются, что в 2021 году смогут изготовить и доставить 2 млрд доз различных вакцин по всему миру.

В то же время в ВОЗ отмечают, что это оптимистичный прогноз, все зависит от ученых. Именно поэтому специалисты и правительства государств-разработчиков призывают не конкурировать, а объединить усилия.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что нет никакой гарантии, что ученые смогут разработать эффективную вакцину против коронавируса.

Но, несмотря на это, исследования продолжаются и сейчас уже испытывают более 100 вариантов. В США же началось тестирование не вакцины, а “коктейля из антител” к Covid-19. По мнению ученых, смесь двух видов антител должна предотвратить возникновение коронавируса в организме.

Разработкой и тестированием антивирусного коктейля занимается американская фармацевтическая компания Regeneron Pharmaceuticals Inc.

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