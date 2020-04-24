Доставка и полуготовые блюда. Как выживает ресторанный бизнес на карантине

Карантин очень больно ударил по украинскому ресторанному бизнесу. До 40% заведений уже могут не открыться. Чтобы выжить надо не отчаиваться, говорят опытные рестораторы, а быстро подстроиться к новым условиям.

Сейчас это доставка. Поставлять украинцам домой можно готовые блюда, полу-фабрикаты так называемые суповые наборы. Заведения, которые успели изменить формат, готовят пищу ежедневно.

Шеф-повар Олег делает соус для тайского супа том-ям. Если раньше казалось, что приготовление такой пищи лучше отдать в руки профессионалов, теперь этот процесс можно разделить пополам. Клиент получает все заготовки, рецепт и доводит блюдо до финала.

Фирменное блюдо — это утка по-пекински. До полноценного приготовления ей надо 20 минут в духовке. Однако самый популярный в карантинные будни — борщевой набор. Ингредиенты рассчитаны до мелочей.

Кто за первыми блюдами не соскучился — точно не откажется от бургеров. Их упакуют в боксы, вложат рецепт, чтобы не искать подсказок в интернете.

Факты ICTV ранее писали про работу ресторанов и кафе во время карантина.

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