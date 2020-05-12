Доступ к частной информации за $200. В сеть слили личные данные украинцев

Злоумышленники получили доступ к 26 млн водительских удостоверений. Получить паспортные данные, регистрацию вашего авто и даже пароль к соцсетям можно за несколько секунд.

В Telegram появился чат-бот, который за считанные секунды обнародует личные данные каждого украинском. В один клик программа показывает паспортные данные, информацию по водительского удостоверения, право собственности на авто и даже данные для входа в российскую соцсеть, которая сейчас запрещена в Украине.

Бесплатно можно просмотреть информацию о трех человек. 200 запросов стоят $200. Пользователи предполагают, что данные слили с мобильного приложения Дія.

Напомним, полиция открыла дело из-за слива персональных данных украинцев в Telegram.