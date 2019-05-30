Доступное жилье на Херсонщине: сколько стоит и кто может получить

Бюджетникам – бесплатное новое жилье, а жителям районов – дешевые квартиры. На Херсонщине усовершенствовали государственную программу индивидуального жилищного строительства на селе Собственный дом. Теперь в районных центрах средствами бюджетов государства, области, районов и сел доделывают недострои прошлого.

Ирина Бобыль планирует, как завершить ремонт и украсить квартиру. Молодой офтальмолог до сих пор потрясена подарком от больницы. Только устроилась на работу, как получила собственное жилье в новом доме.

Многоквартирный дом в поселке Чаплинка – это недостроенный 20 лет назад райком партии. По программе индивидуального жилищного строительства на селе Собственный дом бюджеты различных уровней вложили в его достройку 27 млн ​​грн.

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Семь квартир власть бесплатно предоставила бюджетникам. Остальные – на льготных условиях, раскупили люди. Сергей Малюк взял двухкомнатную квартиру в кредит на 20 лет. По льготному кредиту платит фонду поддержки жилищного строительства на селе полторы тысячи гривен ежемесячно. Получилось дешевле, чем на вторичном рынке.

С 2015-го в области ежегодно сдают по одному дому, возведенному по программе Собственный дом. Так планируют завершить десяток недостроев. До сдачи готовится здание в Таврийске, в следующем году построят дом в Скадовске. Механизмом финансирования дешевого жилья Херсонщина готова поделиться с другими регионами.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Кабмин выделил 40 млн грн на жилье переселенцам-участникам АТО.

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